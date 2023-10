Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: indice ZEW en hausse en Octobre information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 11:19









(CercleFinance.com) - Tout comme le mois précédent, l'indice ZEW du sentiment économique pour l'Allemagne a enregistré une hausse dans l'enquête d'Octobre : à -10,3 points, il se montre supérieur de 1,1 point à sa valeur du mois d'août.



' ' Il semble que nous ayons dépassé le point le plus bas. Il y a une légère hausse notable des attentes économiques des experts des marchés financiers en octobre 2023. En revanche, l'évaluation de la situation économique actuelle en Allemagne n'a guère changé. Les attentes économiques accrues s'accompagnent de l'anticipation d'une nouvelle baisse des taux d'inflation et du fait que plus des trois quarts des personnes interrogées anticipent désormais des taux d'intérêt stables à court terme dans la zone euro.', explique Achim Wambach, le président du ZEW.



En outre, l'évaluation de la situation économique en Allemagne s'est stabilisée. L'indicateur correspondant a légèrement baissé de 0,5 point et se situe actuellement à moins 79,9 points.





