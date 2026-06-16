Allemagne-Hausse surprise du moral des investisseurs en juin

Le moral des investisseurs allemands s'est amélioré de manière inattendue en juin, repassant en territoire positif, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW.
L'indice ressort à 10,5 ce mois-ci, alors que les analystes tablaient sur -6,0 après -10,2 en mai.
La perception de la situation économique actuelle s'est pour sa part détériorée plus que prévu, passant à -81,0 ce mois-ci, tandis que les analystes s'attendaient à -78,0 et après -77,8 points en mai.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)
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