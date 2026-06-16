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Allemagne-Hausse surprise du moral des investisseurs en juin
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 11:14

Le moral des investisseurs allemands s'est amélioré de manière inattendue en juin, repassant en territoire positif, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW.

L'indice ressort à 10,5 ce mois-ci, alors que les analystes tablaient sur -6,0 après -10,2 en mai.

La perception de la situation économique actuelle s'est pour sa part détériorée plus que prévu, passant à -81,0 ce mois-ci, tandis que les analystes s'attendaient à -78,0 et après -77,8 points en mai.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

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