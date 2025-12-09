 Aller au contenu principal
Allemagne-Hausse surprise des exportations en octobre
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 08:05

Les exportations allemandes ont augmenté de manière inattendue en octobre par rapport au mois précédent et ont progressé de +0,1%, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées mardi.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une baisse de 0,5% en septembre, après +1,5% (révision de +1,4%) en septembre.

Les importations ont quant à elles baissé de 1,2% sur un mois en octobre, après +3,1% le mois précédent, tandis que les économistes tablaient sur une baisse de 0,5%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

