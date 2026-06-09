Allemagne-Hausse surprise des exportations en avril

Les exportations allemandes ont augmenté de 0,9% en avril par rapport au mois précédent, de façon inattendue, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées mardi.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un recul de 0,5% des exportations, après une hausse de 0,3% en mars (révisé de +0,5%).

Les importations ont, quant à elles, augmenté de 1,2% sur un mois en avril, après +4,5% le mois précédent (révisé de +5,1%) et contre un consensus à -1,8%.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)