Allemagne-Hausse plus marquée que prévu des exportations en juin

Les exportations allemandes ont augmenté de 0,9% en juin par rapport au mois précédent, plus que prévu, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées vendredi.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,2% des exportations, après +1,1% (révisé de +0,9%) en mai.

Les importations ont, quant à elles, grimpé de 4,4% sur un mois en juin, après une baisse de 2,6% le mois précédent (révisé de 2,5%) et contre un consensus à +1,0%.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)