Allemagne-Hausse moins forte que prévu des prix à la production en mai

Les prix à la production en Allemagne, un indicateur clé de l'inflation, ont augmenté moins que prévu en mai sur un an, montrent les données publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique.

En rythme annuel, ils ressortent en hausse de 2,2%, après une hausse de 1,7% en avril, alors que les analystes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à une hausse de 2,5%.

Sur un mois, les prix à la production ont augmenté de 0,3%, alors que le consensus tablait sur +0,7%.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)