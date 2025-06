Allemagne: hausse inattendue des commandes à l'industrie information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 09:32









(CercleFinance.com) - Les commandes à l'industrie allemande ont augmenté de 0,6% en avril, selon des données publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique qui montrent que la première économie d'Europe encaisse pour le moment plutôt bien le choc lié aux nouveaux droits de douane américains.



Même en excluant la composante volatile des grosses commandes, les commandes industrielles ressortent en progression de 0,3% d'un mois sur l'autre, alors que le consensus les attendait en baisse.



Les chiffres publiés par Destatis montrent que les commandes domestiques ont augmenté de 2,2%, tandis que celles provenant de l'étranger ont progressé de 0,3%, grâce essentiellement à la zone euro (+0,5%).



Concernant le mois de mars, la hausse des nouvelles commandes a été ramenée à 3,4%, contre +3,6% en première estimation.



Par ailleurs, les commandes à l'industrie du mois d'avril ont été supérieures de 4,5% à leur niveau d'il y a un an, ce qui signale un redressement de l'économie allemande, très tournée vers les métiers de l'industrie.



'Ces données laissent penser que le pire est passé pour le secteur et alimentent l'espoir d'une reprise de l'activité dans les trimestres à venir', ont réagi les analystes de Commerzbank.





