Allemagne: hausse des rendements des Bunds en vue après les élections (Allianz GI)

(AOF) - L'issue la plus probable des élections législatives du 23 février est que la CDU/CSU remporte les élections et forme une coalition, idéalement avec un, mais peut-être deux des partis centristes (SPD, Verts ou FDP). Telle est le pronostic rendu public par Stefan Hofrichter, responsable Global Economics & Strategy chez AllianzGI, qui précise que les plus petits partis n’obtiendront probablement pas suffisamment de voix pour former une minorité de blocage.

"Dans cette éventualité", ajoute le gérant, "nous nous attendrions à une légère hausse des rendements des Bunds, les investisseurs réfléchissant à ce qu'un relâchement du frein à l'endettement pourrait apporter" à savoir "une relance de la croissance économique et une augmentation des émissions de dette".

Il n'est pas certain que les spreads des obligations des autres pays de la zone euro par rapport aux Bunds se resserrent, modère-t-il. Legérant s'attend à ce que la hausse des rendements des obligations allemandes entraîne dans un premier temps "une augmentation des taux d'intérêt dans l'ensemble de la zone monétaire". "Une hausse des coûts d'emprunt constituerait un casse-tête supplémentaire pour les pays déjà sous pression pour réduire leurs déficits budgétaires", souligne-t-il.

Pour lui cependant "un gouvernement allemand stable avec un programme favorable aux entreprises pourrait à nouveau donner un élan positif à l'Europe, ce qui est important compte tenu de la menace de droits de douane sur les exportations européennes vers les États-Unis".