Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: hausse des commandes à l'industrie en mai information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 10:14









(CercleFinance.com) - Les commandes à l'industrie allemande ont augmenté de 6,4% au mois de mai, selon des données publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique, une hausse qui ne dissipe pas les inquiétudes entourant la première économie européenne.



Les données de Destatis montrent que les commandes pour l'industrie automobile ont bondi de 8,6% d'un mois sur l'autre, tandis que les commandes pour les autres types de transport (matériel ferroviaire, équipements aéronautiques,...) se sont envolées de 137,1%.



Les analystes de Commerzbank font toutefois remarquer que cette dernière composante est particulièrement volatile.



'De plus, la hausse du mois de mai ne fait que partiellement compenser la chute du mois de mars (-10,9%, NDLR), ce qui signifie que la tendance des commandes reste clairement baissière', souligne la banque germanique.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.