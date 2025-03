Allemagne: hausse de l'indice Ifo en mars information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Le climat des affaires en Allemagne s'améliore ce mois-ci, à en croire l'indice Ifo qui est passé de 85,3 en février à 86,7 en mars, un niveau conforme au consensus, mais un peu plus faible que les 89 anticipés par Capital Economics.



Ce bureau d'analyse londonien précise que les sous-indices des conditions actuelles d'une part, et des anticipations d'autre part, ont tous deux augmenté d'un mois sur l'autre, mais que la plus forte amélioration a été observée pour le second.



'La perspective d'une relance budgétaire renforce le sentiment en Allemagne et l'emporte pour l'instant sur les inquiétudes concernant les droits de douane américains. Mais si l'activité ne se contracte plus, elle reste assez faible', juge Capital Economics.





