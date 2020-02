Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Fusillade à Hanau, au moins huit morts - presse Reuters • 20/02/2020 à 00:19









BERLIN, 20 février (Reuters) - Au moins huit personnes ont été tuées mercredi soir dans une fusillade à Hanau, a rapporté le journal Bild, citant le parquet allemand. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de la police de la ville, située à l'est de Francfort. On ne connaît pas pour l'heure les circonstances de la fusillade. D'après une chaîne de télévision locale, deux fusillades ont eu lieu dans deux bars distincts de la ville. (Joseph Nasr; version française Jean Terzian)

