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Allemagne : effondrement surprise du moral des investisseurs en mars
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 11:15

Le moral des investisseurs allemands s'est effondré contre toute attente en mars, à -0,5 point, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un chiffre à +39,0 points après +58,3 en février.

La perception des conditions économiques actuelles s'est en revanche légèrement redressée tout en restant en territoire négatif, passant de -65,9 points en février à -62,9 points ce mois-ci, contre un consensus à -67,3 points.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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