Allemagne: croissance révisée en hausse au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Le PIB de l'Allemagne a augmenté de 0,4% au premier trimestre 2025 par rapport au dernier trimestre 2024, en données corrigées des prix, des variations saisonnières et calendaires, selon Destatis qui relève ainsi de 0,2 point son estimation de fin avril.



L'institut explique cette révision par une évolution conjoncturelle 'étonnamment bonne observée en mars'. 'En particulier, la production manufacturière et les exportations ont enregistré une croissance plus forte que prévu initialement', précise Destatis.



'Même si cette forte croissance inattendue est probablement due en partie à des effets exceptionnels, les données publiées ce jour brossent un tableau un peu plus positif de la situation actuelle', réagit Commerzbank à cette publication.



'En conséquence, les chances ont augmenté que l'économie connaisse une croissance modeste en 2025 pour la première fois en trois ans', poursuit la banque qui relève donc légèrement sa prévisions de croissance pour 2025 de 0% à +0,2%.





