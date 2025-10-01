 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne : contraction plus faible que prévu du secteur manufacturier en septembre
information fournie par AOF 01/10/2025 à 10:01

(AOF) - Le secteur manufacturier allemand s'est contracté moins que prévu en septembre, selon les chiffres définitifs de S&P Markit. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 49,5, contre 49,8 en août. Il était attendu à 48,5, qui était sa première estimation. Un indice sous 50 signale une contraction du secteur.

" Selon la dernière enquête HCOB PMI, les industriels allemands ont enregistré en septembre leur plus forte croissance de production depuis trois ans et demi ", a commenté S&P Markit ". " Cependant, les indicateurs prospectifs de l'enquête se sont affaiblis, les prévisions des entreprises pour l'année à venir atteignant leur plus bas niveau depuis neuf mois et les entreprises étant confrontées à une nouvelle baisse des commandes. "

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

