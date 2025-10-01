Allemagne : contraction plus faible que prévu du secteur manufacturier en septembre

(AOF) - Le secteur manufacturier allemand s'est contracté moins que prévu en septembre, selon les chiffres définitifs de S&P Markit. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 49,5, contre 49,8 en août. Il était attendu à 48,5, qui était sa première estimation. Un indice sous 50 signale une contraction du secteur.

" Selon la dernière enquête HCOB PMI, les industriels allemands ont enregistré en septembre leur plus forte croissance de production depuis trois ans et demi ", a commenté S&P Markit ". " Cependant, les indicateurs prospectifs de l'enquête se sont affaiblis, les prévisions des entreprises pour l'année à venir atteignant leur plus bas niveau depuis neuf mois et les entreprises étant confrontées à une nouvelle baisse des commandes. "