Allemagne : contraction du secteur des services la plus importante depuis deux ans et demi

(AOF) - En Allemagne, le PMI des services ressort à 47,1 en mai quasiment en ligne avec les attentes : 47,2. Il est en baisse par rapport à 49 en avril et à son plus bas niveau depuis novembre 2022. Selon la dernière enquête HCOB PMI, l'activité commerciale dans le secteur des services en Allemagne a chuté en mai pour le deuxième mois consécutif et au rythme le plus rapide depuis deux ans et demi. Ce repli reflète la faiblesse persistante de la demande, liée en partie, selon les entreprises interrogées, à un niveau d'incertitude accru.

Bien que les attentes des entreprises aient rebondi par rapport au creux récent d'avril, la confiance est restée faible par rapport aux normes historiques et le mois de mai a été marqué par un ralentissement du rythme des créations d'emplois.

En outre, en mai, l'indice PMI composite HCOB pour l'Allemagne a reculé à 48,5, contre 50,1 en avril. Il était anticipé à 48,6. C'est la première fois depuis décembre de l'année dernière que l'indice se situe sous le seuil neutre de 50. Cette baisse est le résultat d'un ralentissement de la croissance de la production manufacturière et d'une accélération du déclin de l'activité des services.