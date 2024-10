Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: chutes des commandes industrielles en août information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Après une augmentation de 3,9% en juillet (révisée de 2,9% en estimation initiale), les commandes en volume dans l'industrie manufacturière allemande ont chuté de 5,8% en août par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis.



Ce dernier précise toutefois que la comparaison moins volatile d'un trimestre à l'autre montre que les nouvelles commandes ont augmenté de 3,9% au cours de la période de juin à août, par rapport aux trois mois précédents.



'Même si la baisse de 5,8% par rapport au mois précédent est en partie due à un nombre plus faible de commandes importantes, ces données confirment que la demande de biens industriels allemands a continué de s'affaiblir', constate Commerzbank.



'Cela suggère que l'économie allemande va, au mieux, stagner au second semestre', prévient la banque allemande qui ne s'attend pas à une reprise avant l'année prochaine, et pense que 'même celle-ci risque de se montrer très modeste'.





