Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: chute plus forte que prévu de l'indice Ifo information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 10:52









(CercleFinance.com) - L'indice Ifo du climat des affaires (BCI) est passé de 91,5 en mai à 88,5 en juin, une contraction plus importante que prévu par les économistes, tels que ceux de Capital Economics qui anticipait un indice à 91 pour le mois en cours.



Le bureau d'analyse londonien souligne que si le sous-indice des anticipations a particulièrement baissé, celui des conditions actuelles, qui est selon lui davantage corrélé à l'évolution du PIB, a également diminué.



'Cette chute de l'indice suggère que le PIB allemand s'est probablement contracté pour le troisième trimestre consécutif au deuxième trimestre', prévient Capital Economics, qui s'attend aussi à ce que 'l'économie reste en récession tout au long de 2023'.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.