Allemagne: chute des commandes industrielles en juillet information fournie par Cercle Finance • 05/09/2025 à 09:00









(Zonebourse.com) - Les nouvelles commandes en volume dans l'industrie manufacturière allemande ont diminué de 2,9% en juillet par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis, après un tassement de 0,2% en juin (révisé d'une estimation initiale qui était de -1%).



'Cette contraction de juillet était uniquement attribuable à la chute des commandes de grande envergure, qui fluctuent souvent considérablement. En excluant ces dernières, les commandes ont augmenté de 0,7%', tempère Commerzbank. 'C'est un signe d'espoir, mais on est encore loin du redressement significatif espéré de l'économie'.



La comparaison moins volatile d'un trimestre à l'autre a montré que les nouvelles commandes au cours de la période de mai à juillet ont augmenté de 0,2% par rapport à celles des trois mois précédents, mais qu'elles ont diminué de 1,3% si l'on exclut les commandes de grande envergure.





