Allemagne-Baisse surprise du nombre de chômeurs en juin

Le nombre de personnes sans emploi en Allemagne a baissé de façon inattendue en juin, montrent les chiffres publiés mardi par l'Office fédéral du travail.

En termes corrigés des variations saisonnières, le nombre de chômeurs a diminué de 1.000 pour atteindre 2,984 millions en juin. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que ce chiffre augmente de 7.000.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté stable à 6,3%, comme prévu par les analystes, et après le même chiffre le mois précédent.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)