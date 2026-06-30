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Allemagne-Baisse surprise du nombre de chômeurs en juin
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 10:11

Le nombre de personnes sans emploi en Allemagne a baissé de façon inattendue en juin, montrent les chiffres publiés mardi par l'Office fédéral du travail.

En termes corrigés des variations saisonnières, le nombre de chômeurs a diminué de 1.000 pour atteindre 2,984 millions en juin. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que ce chiffre augmente de 7.000.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté stable à 6,3%, comme prévu par les analystes, et après le même chiffre le mois précédent.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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