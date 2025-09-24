 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne-Baisse surprise du climat des affaires en septembre
24/09/2025

Le moral des entrepreneurs allemands s'est détérioré de manière inattendue en septembre, montre une enquête de l'institut Ifo publiée mercredi.

L'institut Ifo a indiqué que son indice du climat des affaires avait baissé à 87,7 en septembre, contre 88,9 en août (chiffre révisé).

Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse de l'indice à 89,3.

L'indice mesurant les conditions actuelles est ressorti à 85,7, contre 86,5 attendu, tandis que celui sur les perspectives s'est établi à 89,7, après 91,4 (chiffre révisé) et un consensus à 92,0, les espoirs d'une reprise économique s'étant assombris.

L'Allemagne peine à retrouver son dynamisme, l'économie s'étant contractée de 0,3% au deuxième trimestre par rapport aux trois premiers mois de l'année en raison du ralentissement de la demande américaine après des mois d'achats anticipés en prévision de l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane imposés par le président américain Donald Trump.

L'indice Ifo a baissé dans tous les secteurs, à l'exception de celui de la construction, montrent les données.

(Rédigé par Miranda Murray et Rachel More; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

