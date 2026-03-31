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Allemagne-Baisse surprise des ventes au détail en février
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 08:06

Les ventes au détail en Allemagne ont enregistré une baissesurprise de 0,6% en février sur un mois, montrent les données publiées mardi par l'Office fédéral de la statistique.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,2% en février, après -1,1% (révisé de -0,9%) le mois précédent.

Sur un an, les ventes au détail en Allemagne ont augmenté de 0,7%, en-dessous des attentes des économistes (+1,6%) et après +1,0% (révisé de 1,2%) en janvier.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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