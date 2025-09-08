 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne-Baisse surprise des exportations en juillet
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 08:07

Les exportations allemandes ont baissé de façon inattendue en juillet par rapport au mois précédent et ont reculé de -0,6%, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées lundi.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse de 0,1% en juillet, après +0,8% en juin.

Les importations ont quant à elles baissé sur un mois en juillet à -0,1% après +4,2% le mois précédent, tandis que les économistes tablaient sur -1,0%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

