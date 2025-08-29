 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne-Baisse inattendue du chômage en août
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 10:21

Le nombre de personnes sans emploi en Allemagne a baissé de manière inattendue en août, montrent les chiffres publiés vendredi par l'Office fédéral du travail.

Le nombre de chômeurs a diminué de 9.000 en termes corrigés des variations saisonnières pour atteindre 2,96 millions, tandis que les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que ce chiffre augmente de 10.000.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté stable à 6,3%, conformément aux prévisions des analystes interrogés par Reuters.

"Le marché du travail reste marqué par le ralentissement économique de ces dernières années, mais les premiers signes de stabilisation se font sentir", a déclaré Andrea Nahles, directrice de l'Office fédéral du travail.

Cette baisse inattendue survient alors que l'Allemagne est confrontée à une faiblesse économique persistante.

Les droits de douane annoncés par le président américain Donald Trump pourraient mettre l'économie sur la voie d'une troisième année sans croissance, une première dans l'histoire allemande.

(Holger Hansen et Friederike Heine, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

