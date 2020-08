Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Baisse des prix en août, inflation négative sur un an Reuters • 31/08/2020 à 14:09









BERLIN, 31 août (Reuters) - Les prix à la consommation en Allemagne ont baissé en août, montre lundi la première estimation officielle calculée aux normes européennes. L'indice IPCH allemand a reculé de 0,2% par rapport à juillet et de 0,1% sur un an alors que les économistes interrogés par Reuters l'attendaient stable sur un mois comme en rythme annuel. L'inflation allemande, comme celle de la zone euro dans son ensemble, reste très inférieure à l'objectif d'une hausse des prix légèrement inférieure à 2% par an que s'est fixé la Banque centrale européenne (BCE), ce qui était déjà le cas avant la récession provoquée par la pandémie de coronavirus. Tableau (Marc Angrand)

