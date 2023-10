Allemagne: baisse de 18% de la production de voitures individuelles en septembre (VDA)

Par rapport à septembre 2022, les commandes enregistrées ce mois-ci sont inférieures de 22%. Au cours des neuf premiers mois, les commandes intérieures ont également baissé de 22% sur un an. Au total, les commandes enregistrées au cours des neuf premiers mois sont inférieures de 7% à celles de la même période de l'année précédente.

Les exportations ont également diminué au cours du mois écoulé. En septembre, 265 500 voitures particulières neuves ont été exportées depuis des sites de production d'Allemagne (- 5 %). Sur les neuf premiers mois de cette année, 2,3 millions de véhicules ont été livrés à des clients à l'étranger, ce qui correspond à une augmentation de 22 % sur un an, mais reste encore en recul de 13 % sur le niveau pré-crise.

(AOF) - « La production de voitures particulières en Allemagne s'affaiblit » annonce le VDA, l’organisation professionnelle du secteur automobile allemand, rapportant qu’en septembre, la production nationale a atteint 340 500 véhicules, en baisse de 8% sur un an. La production a augmenté de 22% sur les 9 premiers mois de l’année, pour atteindre 3,1 millions d’unités, mais elle reste en recul de 13% sur ses niveaux pré-pandémiques. La dynamique de croissance au cours de l'année jusqu'au mois d'août provient principalement des voitures électriques.

