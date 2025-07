Allemagne: baisse de 0,1% du PIB au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 10:17









(Zonebourse.com) - Le PIB de l'Allemagne a baissé de 0,1% au deuxième trimestre 2025 en rythme séquentiel, après avoir augmenté de 0,3% au premier (hause révisée de +0,4% en estimation précédente), selon la première estimation de Destatis.



L'office fédéral de statistiques précise que la formation brute de capital fixe dans les machines et équipements ainsi que dans la construction au deuxième trimestre s'est montrée inférieure à celle du trimestre précédent.



'En revanche, les dépenses de consommation finale des ménages et des administrations publiques ont augmenté', indique cependant Destatis, selon ses données en volumes et corrigées de variations saisonnières et calendaires.





