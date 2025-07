Allemagne: amélioration plus forte que prévu de l'indice ZEW du moral des investisseurs information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 11:26









(Zonebourse.com) - Le moral des investisseurs en Allemagne a continué de s'améliorer en juillet, et à un rythme plus marqué que prévu, montre mardi la dernière enquête de l'institut d'études économiques ZEW.



Son indice a progressé à 52,7 ce mois-ci, signant ainsi un troisième mois consécutif de hausse, alors que les économistes et analystes l'attendaient en moyenne à 50,3, après 47,5 en juin.



Le sous-indice du jugement des investisseurs mesurant leur situation actuelle montre également une amélioration de 12,5 points, mais reste en territoire négatif puisqu'il ressort à -59,5.



Pour le président de l'institut ZEW, Achim Wambach, le sentiment favorable se confirme chez les individus interrogés.



'En dépit des incertitudes actuelles entourant la guerre commerciale, près de deux-tiers des participants déclarent s'attendre à ce que la situation économique s'améliore', souligne-t-il.



'Les espoirs d'une résolution rapide du litige commercial entre les Etats-Unis et l'UE, ainsi que la perspective d'effets rapides du programme de soutien de la part du gouvernement allemand, semblent soutenir le sentiment global', conclut-il.







