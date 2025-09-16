 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne-Amélioration du moral des investisseurs en septembre - Zew
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 11:05

Le moral des investisseurs en Allemagne s'est amélioré plus rapidement que prévu depuis le début du mois de septembre, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques Zew.

Son indice est ressorti à 37,3 points, contre 34,7 points en août, tandis que le consensus Reuters prévoyait 26,3 points.

La perception des conditions économiques actuelles s'est en revanche dégradée plus qu'attendu, passant de -68,6 en août à -76,4 en septembre, contre un consensus à -75,0.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

