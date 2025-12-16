 Aller au contenu principal
Allemagne-Amélioration du moral des investisseurs en décembre - Zew
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 11:13

Le moral des investisseurs en Allemagne s'est amélioré plus que prévu en décembre, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques Zew.

Son indice est resssorti à 45,8 points ce mois-ci contre 38,5 points en novembre, tandis que le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait une amélioration à 38,7.

La perception des conditions économiques actuelles s'est pour sa part légèrement dégradée, passant de -78,7 en novembre à -81,0 en décembre, contre un consensus à -80,0.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

