Allemagne : amélioration de la croissance dans le secteur privé en février
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 09:36

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 53,1 en février, contre 52,1 en janvier. Il était attendu à 52,3. Le PMI dans les services est passé de 52,4 à 53,4. Il était anticipé à 52,4. Le PMI dans le secteur manufacturier est passé de 49,1 à 50,7. Il était attendu à 49,6.

1 commentaire

  • 09:54

    Ne serait-Il pas plus simple de s'en tenir aux chiffres publiés au lieu de se focaliser sur des prévisions toujours aléatoires pour ne pas dire erronées. Au lieu de commenter les résultats par rapport aux prévisions , commentons les résultats par rapport aux chiffres du mois précédent

