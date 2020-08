Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Accord sur une extension du plan de soutien économique Reuters • 26/08/2020 à 00:00









BERLIN, 26 août (Reuters) - Les partis de la coalition gouvernementale en Allemagne sont convenus mardi de prolonger les mesures destinées à compenser l'impact économique de la crise liée au coronavirus, comme les aides aux salariés en contrats courts, a déclaré la dirigeante de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer. Au terme de sept heures de discussions, la CDU de la chancelière Angela Merkel et leurs alliés sociaux-démocrates (SPD) ont aussi conclu un accord sur l'extension des aides aux PME. (Madeline Chambers; version française Jean Terzian)

