Allemagne: -2,4% de production industrielle en décembre information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 08:58









(CercleFinance.com) - Après une hausse de 1,3% en novembre 2024, la production de l'industrie allemande en volume a reculé de 2,4% en décembre par rapport au mois précédent, et a ainsi atteint son plus bas niveau depuis mai 2020, selon les données CVS-CJO de Destatis.



'La production a ainsi chuté pour un troisième trimestre consécutif et les vents contraires structurels affectant le secteur laissent peu d'espoir pour une reprise durable cette année', réagit Capital Economics, qui espérait une hausse de 0,5% au mois de décembre.



Publié parallèlement par Destatis, l'excédent commercial de l'Allemagne s'est accru à 20,7 milliards d'euros en décembre, contre 19,2 milliards en novembre, les exportations (+2,9%) ayant davantage augmenté que les importations (+2,1%).





