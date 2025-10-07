Allemagne : -0,8% de commandes manufacturières en août
07/10/2025
Ce dernier explique cette baisse principalement par une chute dans l'industrie automobile (-6,4%), mais aussi dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (-11,5%) et dans l'industrie pharmaceutique (-13,5%).
La comparaison moins volatile d'un trimestre à l'autre a montré des commandes manufacturières au cours de la période de juin à août inférieures de 2,3% à celles engrangées sur les trois mois précédents.
Destatis ajoute que si l'on exclut les commandes de grande taille, les commandes ont diminué de 3,3% en août par rapport au mois précédent, et de 2% sur la période juin-août par rapport aux trois mois précédents.
