Allemagne: -0,4% de production industrielle en mars

(CercleFinance.com) - Après une augmentation de 1,7% en février, la production de l'industrie allemande a baissé de 0,4% en volume en mars par rapport au mois précédent, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de Destatis.



La comparaison moins volatile d'un trimestre sur l'autre a toutefois montré une production supérieure de 1%, expliquant potentiellement toute la croissance de 0,2% du PIB allemand au premier trimestre 2024, selon Capital Economics.



'La nouvelle contraction en mars rappelle que l'économie allemande reste à la peine', juge cependant le bureau londonien, pour qui 'la production industrielle augmentera encore un peu au cours de l'année, mais restera modérée par rapport aux normes passées'.





