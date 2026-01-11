 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allegiant rachète Sun Country Airlines pour 1,5 milliard de dollars
information fournie par Reuters 11/01/2026 à 23:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des détails à partir du paragraphe 2)

La compagnie aérienne à bas prix Allegiant ALGT.O va acquérir Sun Country Airlines SNCY.O dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 1,5 milliard de dollars, dette comprise, ont annoncé les deux sociétés dimanche.

Dans le cadre de l'accord, les actionnaires de Sun Country recevront 0,1557 action Allegiant et 4,10 dollars en espèces pour chaque action, ce qui valorise l'action à 18,89 dollars, soit une prime d'environ 19,8 % par rapport à sa clôture de vendredi à 15,77 dollars.

L'opération permettra d'étendre le réseau de la nouvelle compagnie, en ajoutant de nouvelles destinations aux États-Unis et sur les marchés internationaux. La flotte comprendra environ 195 appareils, avec des commandes et des options supplémentaires.

La nouvelle compagnie, dont le siège sera situé à Las Vegas, devrait générer 140 millions de dollars de synergies annuelles dès la troisième année suivant la conclusion de l'accord, et la transaction aura un effet relutif sur le bénéfice par action dès la première année. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.

À la clôture de la transaction, les actionnaires d'Allegiant et de Sun Country détiendront respectivement environ 67 % et 33 % de la société issue de la fusion.

Gregory Anderson, directeur général d'Allegiant, dirigera la nouvelle société en tant que directeur général, tandis que Robert Neal occupera les fonctions de président et de directeur financier. Jude Bricker, directeur général de Sun Country, rejoindra le conseil d'administration.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALLEGIANT TRAVEL
94,9700 USD NASDAQ +2,70%
SUN CTRY AIRL
15,7700 USD NASDAQ +2,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La joie de Raphinha, auteur d'un doublé pour Barcelone contre le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne le 11 janvier 2026 à Jeddah ( AFP / Fadel SENNA )
    Supercoupe d'Espagne: le Barça conserve son titre dans la souffrance, Xabi Alonso en péril
    information fournie par AFP 11.01.2026 23:00 

    Malgré le retour de Kylian Mbappé, le FC Barcelone a conservé son titre en Supercoupe d'Espagne dimanche en Arabie saoudite au terme d'une finale haletante face au Real Madrid (3-2), dont l'entraîneur Xabi Alonso se retrouve plus que jamais menacé. Cette défaite ... Lire la suite

  • Des proches de prisonniers politiques effectuent une veillée devant la prison d'El Rodeo I à Guatire, près de Caracas, le 10 janvier 2026 ( AFP / Pedro MATTEY )
    Des libérations d'opposants toujours attendues au Venezuela
    information fournie par AFP 11.01.2026 22:44 

    Les Vénézuéliens attendaient toujours dimanche la poursuite des libérations de prisonniers politiques promises par le pouvoir à la suite de la capture par les Etats-Unis de Nicolas Maduro. Le Venezuela a annoncé jeudi la libération d'un "nombre important" de prisonniers, ... Lire la suite

  • De nombreux incendies en Patagonie argentine
    De nombreux incendies en Patagonie argentine
    information fournie par AFP Video 11.01.2026 18:22 

    Au moins 3.000 touristes ont été évacués dans le sud de l'Argentine à cause des multiples incendies qui ravagent des milliers d'hectares en Patagonie, les pires incendies de forêt dans la région depuis trois décennies. Des incendies ravagent également d'autres ... Lire la suite

  • Une jeune femme iranienne, au visage peint aux couleurs du drapeau de son pays, participe au rassemblement interdit en Turquie de soutien à la contestation en Iran à Istanbul, le 11 janvier 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )
    Turquie: les Iraniens d'Istanbul interdits de manifester
    information fournie par AFP 11.01.2026 18:01 

    Nina a dessiné une carte d'Iran et des larmes de sang sur son visage pour venir protester dimanche devant le consulat iranien à Istanbul. Mais la police turque, déployée en grand nombre, a cerné le quartier et bloqué les manifestants. Parmi une vingtaine de réfractaires, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank