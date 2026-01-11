Allegiant rachète Sun Country Airlines pour 1,5 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne à bas prix Allegiant ALGT.O va acquérir Sun Country Airlines SNCY.O dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 1,5 milliard de dollars, dette comprise, ont annoncé les deux sociétés dimanche.

Dans le cadre de l'accord, les actionnaires de Sun Country recevront 0,1557 action Allegiant et 4,10 dollars en espèces pour chaque action, ce qui valorise l'action à 18,89 dollars, soit une prime d'environ 19,8 % par rapport à sa clôture de vendredi à 15,77 dollars.

L'opération permettra d'étendre le réseau de la nouvelle compagnie, en ajoutant de nouvelles destinations aux États-Unis et sur les marchés internationaux. La flotte comprendra environ 195 appareils, avec des commandes et des options supplémentaires.

La nouvelle compagnie, dont le siège sera situé à Las Vegas, devrait générer 140 millions de dollars de synergies annuelles dès la troisième année suivant la conclusion de l'accord, et la transaction aura un effet relutif sur le bénéfice par action dès la première année. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.

À la clôture de la transaction, les actionnaires d'Allegiant et de Sun Country détiendront respectivement environ 67 % et 33 % de la société issue de la fusion.

Gregory Anderson, directeur général d'Allegiant, dirigera la nouvelle société en tant que directeur général, tandis que Robert Neal occupera les fonctions de président et de directeur financier. Jude Bricker, directeur général de Sun Country, rejoindra le conseil d'administration.