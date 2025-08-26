Allarity Therapeutics saute sur la désignation de voie rapide de la FDA américaine pour une thérapie contre le cancer de l'ovaire

26 août - ** Les actions du développeur de médicaments Allarity Therapeutics ALLR.O augmentent de 42% à 1,34 $ avant l'ouverture du marché

** La société déclare que la FDA américaine a accordé une désignation de voie rapide à son traitement expérimental du cancer de l'ovaire, le sténoparib

** Le sténoparib, un médicament oral, agit en bloquant deux enzymes que les cellules cancéreuses utilisent pour se réparer et continuer à se développer

** La désignation de voie rapide de la FDA vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments pour les maladies graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits

** La thérapie a été développée à l'origine par la société japonaise Eisai 4523.T , puis licenciée à Allarity, qui a obtenu les droits mondiaux pour développer et commercialiser le médicament

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 20 % depuis le début de l'année