"All In on Orforglipron" : Citi relève le PT de Lilly sur le potentiel de la pilule orale contre l'obésité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions du géant pharmaceutique Eli Lilly LLY.N augmentent de 1,19 % à 1 000,39 $ avant la mise sur le marché

** La maison de courtage Citi augmente le prix de vente à un plus haut sur le marché de 1 500 $ contre 1 250 $, et maintient la note "achat"

** Citi prévoit des ventes de 1,8 milliard de dollars en 2026 et des ventes maximales de près de 40 milliards de dollars pour l'orforglipron, un médicament oral expérimental contre l'obésité

** Les attentes ont régulièrement augmenté en raison du profil compétitif du produit, de l'intérêt élevé des consommateurs et de l'élargissement de l'accès ** La pilule, qui est candidate aux bons de la FDA pour accélérer l'examen des médicaments, devrait être approuvée d'ici mars 2026 ** LLY et Novo Nordisk ont conclu au début du mois un accord visant à réduire les prix de leurs médicaments amaigrissants aux États-Unis pour les programmes Medicare et Medicaid du gouvernement, ainsi que pour les payeurs en espèces

** L'adoption devrait s'accélérer beaucoup plus rapidement au cours des premières années grâce à une couverture élargie et à des prix plus bas, selon la société de courtage

** LLY en hausse de ~28% depuis le début de l'année