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Aliko Scientific scelle un partenariat avec Cellay
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 18:22

La holding industrielle et financière Aliko Scientific, spécialiste des diagnostics oncologiques avancés, a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec l'américain Cellay Inc. Cette alliance vise à automatiser entièrement le flux de diagnostic du cancer de la vessie et marque une étape clé dans l'évolution du modèle économique du groupe vers les revenus récurrents.

L'accord prévoit l'intégration des technologies complémentaires des deux entités : l'expertise d'Aliko Scientific dans la chaîne diagnostique (via ses filiales Ikonisys et Hospitex) et la technologie propriétaire de sondes à hybridation rapide "Same Day OligoFISH" de Cellay.
L'objectif est de proposer aux laboratoires une solution unique et intégrée couvrant : la préparation et la coloration des échantillons, la numérisation et l'analyse assistée par intelligence artificielle et la génération de rapports diagnostiques.

Un premier succès commercial majeur en Arizona

Preuve de la pertinence de cette alliance, Aliko Scientific a déjà finalisé un premier contrat d'envergure avec Arizona Urology Specialists, membre du réseau national United Urology Group (UUG) et de OneOncology.

Aliko Scientific fournira son système Ikoniscope Low Volume Test, combiné aux sondes fournies par Cellay, pour le dépistage et le suivi du cancer de la vessie. Ce déploiement est stratégique : United Urology Group gère un vaste réseau de cliniques à travers plusieurs Etats américains, et Arizona Urology Specialists prend en charge à lui seul plus de 110 000 patients par an.

Mutation du modèle économique vers le "Pay-per-test"

Ce partenariat marque un tournant stratégique pour Aliko Scientific, qui cherche à accroître sa présence sur le segment à forte valeur ajoutée des consommables.

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