ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA), via sa filiale italienne détenue à 100% Hospitex International, signe un accord de distribution exclusif en Italie avec Menarini Diagnostics

Florence (Italie) et Paris (France), le 4 juin 2025 – 7h30 CEST – ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA) Euronext Growth : ALIKO, par l’intermédiaire de sa filiale italienne détenue à 100%, Hospitex International, est ravi d’annoncer la signature d’un accord de distribution exclusif avec Menarini Diagnostics, le plus grand distributeur européen dans le domaine de l’anatomopathologie et du diagnostic in vitro (IVD).





Selon les termes de cet accord, Menarini Diagnostics assurera la distribution exclusive sur le marché italien du portefeuille de produits du groupe ALIKO SCIENTIFIC, incluant la technologie FISH (fabriquée aux États-Unis par Ikonisys) ainsi que l’ensemble de la gamme de produits Hospitex en cytologie, en inclusion cellulaire (cell-blocking) et en immunohistochimie rapide.





Francesco Trisolini, Directeur Général d’Hospitex, a commenté : « Cet accord avec Menarini Diagnostics représente une étape majeure pour notre Groupe. En nous associant au plus grand distributeur IVD européen, nous sommes convaincus que nos solutions innovantes atteindront un marché plus large et amélioreront considérablement les capacités diagnostiques en anatomopathologie. Cet accord soutiendra également nos programmes de R&D visant à lancer rapidement de nouvelles solutions de rupture pour le diagnostic du cancer, telles que les sondes FISH. »