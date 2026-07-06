Aligos en hausse après avoir reçu un paiement initial dans le cadre d'un accord de licence portant sur un médicament contre l'hépatite B

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6 juillet - ** Le cours de l'action de la société de biotechnologie Aligos Therapeutics ALGS.O a bondi de 23,1 % pour atteindre 7,20 dollars après la clôture

** ALGS annonce avoir reçu un paiement initial de 25 millions de dollars dans le cadre d’un accord de licence exclusif portant sur le pevifoscorvir sodique en Grande Chine, conclu avec Xiamen Amoytop Biotech 688278.SS

** Selon les termes de l’accord, ALGS est également en droit de percevoir jusqu’à 420 millions de dollars au titre d’étapes cliniques, réglementaires et commerciales

** Le pevifoscorvir sodique est le médicament expérimental d’ALGS contre l’hépatite B, conçu pour bloquer le virus et réduire les marqueurs de la maladie

** Le pevifoscorvir sodique s’est vu attribuer la désignation de « thérapie innovante » (Breakthrough Therapy Designation) par le Centre d’évaluation des médicaments (CDE) de l’Administration nationale chinoise des produits médicaux

** Le cours de l’action ALGS a chuté de 36,1 % depuis le début de l’année