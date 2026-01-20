Alignment Health en hausse grâce à la nomination d'un nouveau responsable du numérique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions de l'assureur santé Alignment Healthcare ALHC.O augmentent de 1,6 % à 22,86 $ en pré-marché ** La société nomme Adnan Mansour au poste de directeur général du numérique

** Mansour, précédemment chez Optum Insight, supervise la stratégie numérique et la plate-forme AVA alimentée par l'IA - ALHC

** La société indique que Mansour prendra ses fonctions le 19 janvier, sous la direction du PDG John Kao, avec pour objectif d'accroître les capacités numériques pour les soins aux personnes âgées

** L'entreprise ajoute que le nombre de membres du plan de santé est d'environ 275 300 au 1er janvier, en hausse de 31% par rapport à l'année précédente

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 76 % au cours de l'année écoulée