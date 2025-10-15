 Aller au contenu principal
Aligned Data Centers sous les feux de la rampe après sa vente pour 40 milliards de dollars à BlackRock et au groupe soutenu par Nvidia
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 17:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe d'investisseurs, qui comprend BlackRock BLK.N , Nvidia NVDA.O , xAI et Microsoft

MSFT.O , achètera Aligned Data Centers à Macquarie Asset Management et à des co-investisseurs dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 40 milliards de dollars .

L'opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, ont déclaré les entreprises mercredi. Aligned restera basée à Dallas, au Texas, et sera dirigée par le directeur général Andrew Schaap.

Le groupe a pour objectif de déployer 30 milliards de dollars de capitaux propres dans un premier temps, avec la possibilité d'atteindre 100 milliards de dollars, dette comprise.

Voici les principales caractéristiques d'Aligned Data Centers:

TAILLE ET ÉCHELLE

** Fondée en 2013 et basée au Texas, l'entreprise construit et exploite des centres de données pour des entreprises de grande envergure et des sociétés d'informatique en nuage.

** La société possède 50 campus de centres de données et revendique environ 5 gigawatts de capacité contractuelle et disponible.

** Aligned a réalisé une levée de fonds de plus de 12 milliards de dollars en janvier de cette année, dont 5 milliards de dollars de nouveaux capitaux propres primaires, comprenant des fonds gérés par Macquarie Asset Management, et plus de 7 milliards de dollars de nouveaux engagements d'emprunt.

** Elle a acquis le fournisseur de centres de données latino-américain ODATA en 2023, dans le cadre d'une initiative majeure visant à accroître son portefeuille, ODATA opérant désormais au Brésil, au Chili, en Colombie, au Mexique et aux États-Unis.

** Aligned est également en train de construire un nouveau centre de données au Texas avec Lambda , une entreprise de cloud soutenue par Nvidia.

ÉQUIPE DE DIRECTION

** Andrew Schaap est le directeur général d'Aligned Data Centers depuis 2017. Avant de rejoindre Aligned, il a occupé de nombreux rôles de direction au cours des 11 années qu'il a passées chez l'opérateur de centres de données Digital Realty Trust DLR.N .

** Schaap est le fondateur et le membre du conseil d'administration de DC Delta, un conseil consultatif d'utilisateurs finaux et d'innovateurs de centres de données mondiaux, entre autres, qui se concentrent sur l'efficacité et la durabilité des centres de données.

** Meghan Baivier est la directrice financière d'Aligned Data Centers depuis 2024.

** Avant de rejoindre Aligned, Mme Baivier était directrice des opérations d'Easterly Government Properties, un fonds d'investissement immobilier entièrement intégré qui se concentre sur les propriétés louées au gouvernement américain.

CLIENTS

** La société cible les hyperscalers, les fournisseurs de cloud, les opérateurs de néocloud et les grandes entreprises.

** La plateforme d'informatique en nuage Nutanix et le fournisseur de services informatiques Datto figurent parmi les clients d'Aligned Data Centers.

CONCURRENCE

** Des entreprises telles qu'Equinix EQIX.O , Digital Realty Trust DLR.N , CyrusOne, Microsoft MSFT.O et Vantage Data Centers sont des rivaux d'Aligned.

