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Align Technology progresse après la publication d'un rapport selon lequel Elliott prendrait une participation dans l'entreprise dentaire
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions du fabricant d'Invisalign, Align Technology ALGN.O , augmentent de 5,8 % à 182,38 $ avant le marché

** Elliott Investment Management a accumulé une participation significative dans Align Technology, a rapporté Bloomberg News mercredi

** Le fonds activiste prévoit de s'engager auprès d'Align pour l'encourager à explorer les moyens d'augmenter le prix de l'action de la société, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet

** La participation d'Elliott dans Align en fait l'un de ses plus gros investisseurs, a ajouté le rapport

** Elliott et Align Technology n'ont pas répondu à la demande de commentaire de Reuters

** Jusqu'à la dernière clôture, ALGN a progressé de 10,4 % depuis le début de l'année

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