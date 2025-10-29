 Aller au contenu principal
Align Technology, le fabricant d'Invisalign, revoit à la hausse ses prévisions de recettes pour le quatrième trimestre, ce qui fait bondir ses actions
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 23:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements médicaux Align Technology ALGN.O a revu à la hausse ses prévisions de revenus pour le quatrième trimestre et a battu les estimations pour le troisième trimestre mercredi, grâce à une forte demande de produits dentaires, ce qui a fait bondir ses actions de plus de 15% dans les échanges prolongés.

La société, qui fabrique les gouttières Invisalign et d'autres produits dentaires, s'attend à ce que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre soit compris entre 1,03 et 1,05 milliard de dollars, contre une prévision précédente de 965 à 985 millions de dollars.

L'entreprise s'attend également à ce que la croissance du volume de son produit phare Clear Aligner soit à un chiffre moyen pour l'année, alors qu'elle prévoyait auparavant une augmentation à un chiffre faible.

"Nos résultats du troisième trimestre reflètent la croissance des volumes de Clear Aligner d'une année sur l'autre, principalement dans les régions EMEA, APAC et Amérique latine, ainsi qu'une forte croissance séquentielle dans les régions APAC et Amérique latine, principalement dans la catégorie des adolescents et des enfants", a déclaré Joe Hogan, directeur général d'Align.

La société basée à Tempe, en Arizona, a déclaré des revenus de 995,70 millions de dollars pour le troisième trimestre, alors que les analystes estimaient en moyenne 976,33 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, elle a gagné 2,61 dollars par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, contre une estimation de 2,40 dollars.

Au troisième trimestre, la société a enregistré des charges de restructuration, de dépréciation et d'amortissement accéléré de 88,3 millions de dollars.

Align a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à ce que les dernières mesures tarifaires prises par les États-Unis entraînent des changements importants dans ses activités.

Valeurs associées

ALIGN TECHNOLOGY
131,9100 USD NASDAQ -0,92%
