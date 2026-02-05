Align Technology bondit après des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions du fabricant de produits dentaires Align Technology ALGN.O ont progressé de 10% à 177,35 dollars jeudi, après que les résultats du quatrième trimestre ont dépassé les attentes de Wall Street

** ALGN atteint un plus haut de six mois et est en voie de réaliser sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis avril ** La société a publié mercredi soir un bénéfice par action ajusté de 3,29 $ et un chiffre d'affaires de 1,05 milliard de dollars, dépassant les estimations de LSEG, citant la forte demande pour ses aligneurs dentaires

** Pour le 1er trimestre, le chiffre d'affaires global devrait se situer entre 1,01 et 1,03 milliard de dollars, contre 1,02 milliard de dollars pour les analystes

** Au moins 5 maisons de courtage ont relevé leurs objectifs de cours, dont Morgan Stanley de 154 à 169 dollars et UBS de 175 à 185 dollars

** Jefferies, qui a réitéré sa recommandation 'conserver', a rapporté que la société a noté que l'environnement macroéconomique reste dynamique, mais que la direction fait preuve d'un optimisme prudent

** L'objectif de cours médian de 200,00 $, en hausse par rapport à 175 $ il y a un mois, ce qui implique une hausse de ~13% par rapport aux niveaux actuels; la recommandation moyenne des 18 analystes est "'achat" - LSEG

** Avec le mouvement de la séance, ALGN est en hausse de 14% depuis le début de l'année contre une baisse de 2% pour le Nasdaq .IXIC ; l'action est ~24% en dessous de son plus haut intraday de 52 semaines de 232,20 $ atteint le 06 février 2025

** Les actions se sont récemment négociées à environ 14 fois les bénéfices attendus, par rapport à un PE prévisionnel moyen sur 5 ans d'environ 30, ce qui suggère qu'elles pourraient être sous-évaluées