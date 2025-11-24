Alight se relève après la nomination d'un nouveau directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions du fournisseur de services de prestations d'Alight ALIT.N ont augmenté de 4 % à 2,06 $ lundi après la nomination d'un nouveau directeur général ** La société basée à Chicago (Illinois) a annoncé que le conseil d'administration avait nommé Rohit Verma en tant que directeur général et membre du conseil d'administration, à compter du 1er janvier 2026

** Dave Guilmette, nommé directeur général en août 2024, quittera ses fonctions et le conseil d'administration le 31 décembre 2025

** Verma est actuellement président-directeur général et membre du conseil d'administration de Crawford & Company, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de gestion des sinistres et d'externalisation pour les compagnies d'assurance et les entités auto-assurées ** Guilmette a rejoint le conseil d'administration en tant que nouvel administrateur indépendant en mai 2024 dans le cadre de l'accord de coopération avec Starboard Value LP

** L'investisseur activiste Starboard est le principal détenteur d'ALIT avec environ 9% des ~533,2 millions d'actions en circulation de la société, selon LSEG

** L'analyste Scott Schoenhaus de KeyBanc déclare dans une note qu'après deux trimestres de résultats et de prévisions plus faibles, les investisseurs "étaient probablement à la recherche d'un nouveau changement de direction"

** Schoenhaus évalue l'action ALIT à "surpondérer" avec un objectif de cours de 6 $ ** Au début du mois, ALIT a publié un chiffre d'affaires et un BPA ajusté inférieurs aux prévisions pour le T3, et a abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires et de BPA pour 2025 à $2,25-$2,28 bln/$0,54-$0,58 par rapport aux prévisions précédentes de $2,28-$2,33/$0,58-$0,64

** Même avec la progression de la séance, les actions ont baissé de 70% depuis le début de l'année et ont atteint un nouveau record de baisse intrajournalière

** La note moyenne de 7 analystes est "acheter"; leur objectif de cours médian est de 5,50 $, selon les données de LSEG