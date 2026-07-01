Alibaba va verser 600 millions de dollars pour mettre fin à une enquête américaine sur la vente de médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'accord, ainsi que les commentaires du ministère américain de la Justice et d'Alibaba)

* L'accord concerne Alibaba et son prestataire de services de paiement basé aux États-Unis

* Ils étaient accusés de ne pas avoir empêché la vente de drogues illégales

par Jasper Ward et Nate Raymond

Le géant chinois de la technologie et du commerce électronique Alibaba 9988.HK et son prestataire de services de paiement basé aux États-Unis ont accepté de verser 600 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) pour mettre fin aux allégations selon lesquelles ils n’auraient pas empêché la vente de drogues illégales, a déclaré mercredi le ministère américain de la Justice.

Les entreprises ont conclu des accords de non-poursuite afin de mettre un terme aux allégations selon lesquelles elles auraient enfreint la loi fédérale américaine sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) en ne parvenant pas à empêcher des commerçants de vendre et d’importer des drogues illégales, des produits chimiques et des presses à comprimés aux États-Unis via les plateformes de commerce électronique d’Alibaba.

Le ministère de la Justice a indiqué qu’Alibaba et son prestataire de services de paiement basé aux États-Unis, AUS Merchant Services, avaient accepté, dans le cadre de cet accord, d’assumer la responsabilité des actes de leurs dirigeants et employés et de renforcer leurs programmes de conformité.

“Cet accord reflète un processus réglementaire rigoureux mené avec la pleine coopération d’Alibaba et notre engagement en faveur des normes, politiques et mesures de contrôle les plus strictes contre la vente de produits non conformes”, a déclaré Alibaba dans un communiqué.

Selon le ministère de la Justice, Alibaba a reconnu, dans le cadre de cet accord, avoir manqué, entre 2016 et 2024, à son obligation d’empêcher la vente d’environ 80 000 produits, notamment des produits chimiques, des médicaments et du matériel de contrefaçon pharmaceutique, importés de l’étranger.

La valeur totale de ces marchandises s’élevait à plus de 200 millions de dollars (XX,XX millions d'euros), selon le ministère de la Justice. Au cours de l’enquête, les forces de l’ordre ont effectué plus de 40 achats sous couverture de produits pharmaceutiques illégaux et de matériel de contrefaçon, a-t-il précisé.

À certaines occasions, des employés d’Alibaba ont fait part de leurs inquiétudes quant à la vente de produits illégaux et au caractère insuffisant des mesures de conformité de l’entreprise pour empêcher de telles ventes, a déclaré le ministère.

Le gouvernement américain a déclaré que le programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent de ce prestataire de services de paiement basé aux États-Unis n’avait pas empêché certains commerçants d’utiliser ses services pour faciliter la vente et l’importation de produits interdits.

“La décision prise aujourd’hui reflète l’engagement du ministère de la Justice à veiller à ce que les entreprises exploitant des plateformes de commerce électronique et de paiement numérique empêchent la présence sur leurs marchés de produits pharmaceutiques étrangers illégaux, non approuvés, mal étiquetés et dangereux”, a déclaré le procureur général adjoint des États-Unis, Brett Shumate, dans un communiqué.