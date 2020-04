Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alibaba va investir $28 mlds pour ses activités de "cloud" Reuters • 20/04/2020 à 06:50









SHANGHAI, 20 avril (Reuters) - Alibaba BABA.N a annoncé lundi qu'il allait investir 200 milliards de yuans (28 milliards de dollars) dans ses infrastructures d'informatique dématérialisée ("cloud") au cours des trois prochaines années, alors que la demande a grimpé avec le recours au télétravail du fait de l'épidémie de coronavirus. Dans un communiqué, le géant chinois de la distribution en ligne a indiqué qu'il allait consacrer ces fonds au développement de semiconducteurs et de systèmes d'opération, tout en bâtissant un centre de données. La division cloud est l'une des plus florissantes du groupe chinois. Les revenus qu'elle a générés au quatrième trimestre 2019 ont pour la première fois dépassé le seuil des 10 milliards de yuans. (Josh Horwitz; version française Jean Terzian)

Valeurs associées ALIBABA GRP SP ADS NYSE -1.42%