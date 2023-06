Alibaba : son PDG Daniel Zhang sur le départ

(AOF) - Alibaba a annoncé mardi de manière inattendue que son PDG Daniel Zhang, en poste depuis huit ans, allait quitter ses fonctions pour se concentrer sur la division "cloud" de l'entreprise. Il sera remplacé à compter du 10 septembre par Joseph C. Tsai, l'actuel vice-président du groupe au moment où Alibaba entreprend un vaste restructuration de ses activités.

Le groupe technologique chinois prévoit de se scinder en six sociétés, qui pourraient être introduites en Bourse.

Ces six unités sont le cloud computing, l'e-commerce en Chine, l'e-commerce à l'international, la logistique, les médias et les divertissements, et enfin les services locaux.

Chaque entité aura son propre Directeur général qui rendra compte à un conseil d'administration et sera entièrement responsable de ses résultats.

Alibaba Group deviendra une société holding.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.