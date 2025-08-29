Alibaba : profits meilleurs qu'attendu et puce dédiée à l'IA

(AOF) - Le groupe Internet chinois, Alibaba, devrait progresser à la faveur de résultats trimestriels meilleurs que prévu. Au premier trimestre, clos fin juin, il a ainsi vu son bénéfice net bondir de 76% à 42,38 milliards de yuans (5,92 milliards de dollars). Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a chuté de 10% à 14,75 yuans ou 2,06 dollars alors que le consensus s'élevait à 14,16 yuans.

Le chiffre d'affaires a progressé de 2% à 247,65 milliards de yuans (34,57 milliards de dollars), ressortant sous le consensus de 251,45 milliards de yuans. Si l'on exclut le revenu provenant des activités cédées de Sun Art et Intime, le revenu à périmètre constant aurait augmenté de 10 %.

Son activité Cloud a enregistré une accélération de sa croissance. Ses revenus ont augmenté de 26% à 33,4 milliards de yuans après une croissance de 18% au cours du trimestre précédent.

Parallèlement à cette publication, le Wall Street Journal a révélé qu'Alibaba avait conçu une puce spécialisée dans les applications d'IA pour aider la Chine à combler le vide laissé par Nvidia. " Les experts du secteur affirment que la Chine est encore loin de pouvoir fabriquer des puces capables de rivaliser avec les produits américains les plus avancés, dont Washington interdit l'importation en Chine", précise le quotidien des affaires.

AOF - EN SAVOIR PLUS